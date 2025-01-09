Самый ценный предатель для Запада: что совершил полковник КГБ Владимир Ветров

Полковник КГБ сам вышел на связь с иностранной разведкой и предложил свои услуги. Поводом для морально разложившегося офицера послужила элементарная корысть и желание как можно больше нажиться на предательстве.
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