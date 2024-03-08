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Военное обозрение

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Минобороны РФ: Самолёты Су-34 ударили ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ на Авдеевском участке фронта

Минобороны РФ: Самолёты Су-34 ударили ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ на Авдеевском участке фронта

Российская авиация нанесла массированный удар по скоплениям сил и средств противника.

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