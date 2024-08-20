Wroclaw: польский актер Богуслав Данилевский умер в возрасте 96 лет

Не стало польского актера театра, кино и сериалов Богуслава Данилевского. Он скончался на 97-м году жизни спустя две недели после смерти супруги Янины, сообщила в соцсетях редактор из Вроцлава Малгожата Величко.
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