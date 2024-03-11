Миссия РФ при ООН: Израиль препятствует расследованию преступлений в Газе

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявила, что Израиль намеренно создает препятствия для расследования совершаемых в секторе Газа преступлений.
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