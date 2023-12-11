Следователями полиции в Краснодарском крае направлены в суд материалы уголовного дела о мошенничестве с налоговыми выплатами

Следственным управлением УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих местных жителей в возрасте 36 и 40 лет по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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