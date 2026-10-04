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Green Metals Industries планирует построить металлургический комплекс в ОАЭ за $500 млн

Green Metals Industries планирует построить металлургический комплекс в ОАЭ за $500 млн

Компания Green Metals Industries (GMI) из ОАЭ планирует построить в промышленной зоне Kezad в Абу-Даби интегрированный комплекс по производству стали и труб.

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