Белый дом отказался комментировать готовность Путина к контактам с Трампом

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать высказанную президентом России Владимиром Путиным готовность к контактам с одержавшим победу на выборах в США кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.
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