«Спартак» не намерен продавать Барко и рассчитывает продлить с ним контракт (Иван Карпов)

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« Спартак » не собирается расставаться с полузащитником Эсекиэлем Барко . По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб считает аргентинца одним из своих лидеров и рассматривает единственный вариант развития событий – продление действующего соглашения.