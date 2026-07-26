«Спартак» не намерен продавать Барко и рассчитывает продлить с ним контракт (Иван Карпов)

« Спартак » не собирается расставаться с полузащитником Эсекиэлем Барко . По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб считает аргентинца одним из своих лидеров и рассматривает единственный вариант развития событий – продление действующего соглашения.
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