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Учёные связали успех охраны экосистем с участием местных сообществ и знаниями

Учёные связали успех охраны экосистем с участием местных сообществ и знаниями

Исследователи Сиднейского университета объединили более 70 работ об успешной охране природы и предложили общую схему анализа таких случаев.

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