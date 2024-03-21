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Пронедра

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Ждать ли магнитных бурь 22 марта 2024 года

Ждать ли магнитных бурь 22 марта 2024 года

Ждать ли магнитных бурь 22 марта 2024 года Евгения КомароваНа этой неделе произошла очередная сильная магнитная буря.

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