Биофармацевтическая компания Alkermes отчитывается за II квартал 2026 года

Международная биофармацевтическая компания Alkermes plc (NASDAQ: ALKS), специализирующаяся на разработке инновационных препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы и неврологических расстройств, 28–29 июля 2026 года обнародовала финансовые и операционные результаты за второй квартал 2026 года.