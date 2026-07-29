Биофармацевтическая компания Alkermes отчитывается за II квартал 2026 года

Международная биофармацевтическая компания Alkermes plc (NASDAQ: ALKS), специализирующаяся на разработке инновационных препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы и неврологических расстройств, 28–29 июля 2026 года обнародовала финансовые и операционные результаты за второй квартал 2026 года.
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