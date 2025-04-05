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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин повторил рекорд Гретцки, де Брюйне покидает «Сити», СКА не отпускает «Динамо», камбэк «Трактора» с 0:4, «Зенит» в офисе «Газпрома», Трусова и Игнатов ждут мальчика, Ларионов ушел из «Торпедо» и другие новости

1. Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ! Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Чикаго» (5:3) – 893-й и 894-й голы в регулярках лиги.

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