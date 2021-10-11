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Никитюк пустилась в пляс со звездным юмористом под Barbie Girl, видео: "Классно смотрится рядом с тобой, Притула отдыхает!"

Никитюк пустилась в пляс со звездным юмористом под Barbie Girl, видео: "Классно смотрится рядом с тобой, Притула отдыхает!"

Телеведущая Леся Никитюк устроила горячие танцы под мировой хит, а также рассказала, сколько потратила на запись единственной своей песни.

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