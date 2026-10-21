Обновлено 22.10 в 00:40. По итогам встречи Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что новый раунд трёхсторонних переговоров между Россией, США и Украиной может пройти около середины ноября в Абу-Даби.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп заявил, что...
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым