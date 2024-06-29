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Верховный Суд США отменил доктрину Shevron. Почему решение важно для рынка криптовалют?

Верховный суд США вчера отменил доктрину Chevron, действовавшую на протяжении 40 лет. Эта доктрина давала приоритет исполнительной власти в толковании законов, предоставляя федеральным регулирующим органам полномочия интерпретировать законодательство в случае его двусмысленности.

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