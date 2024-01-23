Атака дронов терминала Новатэка подняла котировки нефти на 2%

Котировки нефти обновили максимумы года благодаря «вкладу» Украины. Предполагаемый удар украинского беспилотника по крупному российскому топливному терминалу в порту Санкт-Петербурга обеспокоил нефтетрейдеров больше, чем очередная атака хуситов американского танкера в Красном море.