Атака дронов терминала Новатэка подняла котировки нефти на 2%

Котировки нефти обновили максимумы года благодаря «вкладу» Украины. Предполагаемый удар украинского беспилотника по крупному российскому топливному терминалу в порту Санкт-Петербурга обеспокоил нефтетрейдеров больше, чем очередная атака хуситов американского танкера в Красном море.
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