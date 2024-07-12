Чем «новая Волга» отличается от китайского оригинала

Кроссовер Volga К30, который будут собирать в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа в сотрудничестве с иностранным партнером, отличается от оригинальной китайской модели Changan X5 Plus, также выпускавшейся под названием Oshan X5 Plus (он же Auchan и Oushang).