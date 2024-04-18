В Германии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В Германии арестовали двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России и подготовке диверсий. По версии следствия, они собирали данные о военных объектах и планировали атаки по заданию российских спецслужб.
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