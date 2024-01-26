Западные спецслужбы заняты подготовкой украинских ДРГ. Их натаскивают против русских АЭС.Спецслужбы Запада занялись подготовкой украинских диверсионно-разведывательных групп для провокаций на русских АЭС.
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