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Юнармейцы из Хакасии написали письма военнослужащим

Юнармейцы из Хакасии написали письма военнослужащим

В своих весточках школьники обратились к защитникам Отечества со словами поддержки и пожелали скорейшей победы и возвращения к родным и близким.

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