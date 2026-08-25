На Ленинградском вокзале спасли черного котенка, которого заперли в камере хранения

Советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова в своем Телеграм-канале рассказала о спасении животного, которого кто-то оставил запертым в камере хранения на Ленинградском вокзале.
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