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МОСИНФОРМ

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На Ленинградском вокзале спасли черного котенка, которого заперли в камере хранения

На Ленинградском вокзале спасли черного котенка, которого заперли в камере хранения

Советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова в своем Телеграм-канале рассказала о спасении животного, которого кто-то оставил запертым в камере хранения на Ленинградском вокзале.

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