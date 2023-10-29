ТАСС: пограничников Украины сослали на передовую за любовь к "Руки вверх!"

Бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, который работал на российские спецслужбы, сообщил ТАСС, что пограничников Украины, служивших в Закарпатье, отправили на передовую в наказание за их любовь к песням российской группы "Руки вверх!".