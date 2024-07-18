Собянин принял решение о реконструкции корпусов двух колледжей Москвы

В двух колледжах Москвы пройдет комплексное обновление Два колледжа, расположенные на юге столицы, будут реконструированы в рамках программы модернизации городской системы среднего профессионального образования, запущенной в прошлом году.
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