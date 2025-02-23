Появилось видео русского дрона, заглядывающего в окна домов в Сумской области

Жительница села в Сумской области через окно сняла на телефон российский FPV-дрон, медленно пролетевший мимо ее дома.
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