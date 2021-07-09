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«Миннесота» не планирует включать в сделку по Симмонсу Д’Анджело Расселла (The Athletic)

«Миннесота» заинтересована в приобретении разыгрывающего «Филадельфии» Бена Симмонса, однако клуб не имеет желания включать в сделку защитника Д’Анджело Расселла, так как видит в нем одного из ключевых игроков, сообщает The Athletic.

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