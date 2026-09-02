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Царьград

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Росстат: Запасы зерна в России снизились на 10% к августу

Росстат: Запасы зерна в России снизились на 10% к августу

Росстат сообщает об уменьшении запасов зерновых культур в России до 23,7 млн тонн на 1 августа. Запасы пшеницы снизились на 6,3%, а кукуруза показала рост.

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