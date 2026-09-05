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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о сходстве тенниса с бейсболом: «Даже лучшие питчеры иногда не могут забросить мяч в зону»

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что перенимает в свою игру из других видов спорта. «Когда я смотрю любой вид спорта, стараюсь обращать внимание именно на психологические моменты, потому что это есть везде.

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