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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

В Карелии менее 70 процентов населения обеспечено качественной водой

Опубликован Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2022 году Текст: Елена Малишевская В Карелии в 2022 году качественной питьевой водой были обеспечены 418 838 человек — 69,5% общего числа жителей республики.

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