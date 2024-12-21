Казанга дроннар һөҗүме: хронология, 8 пилотсыз очкыч төшкән урыннар

Бүген Казанга барлыгы 8 дрон һөҗүм итте. Татарстанда төзелгән оператив штаб хәбәр итүенчә, бер һөҗүм сәнәгать предприятиесенә булган, бер дрон елга өстендә бәреп төшерелгән, 6 дрон торакларга һөҗүм иткән.
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