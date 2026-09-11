Какие цепи могут уничтожить мультиметр и почему это опасно

Каждый, кто хотя бы раз держал в руках мультиметр, наверняка считал его чем-то вроде универсального ключа от любых электрических замков.
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