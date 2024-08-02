«Катар-1»: как американцы обвели вокруг пальца президента Мадуро

28 июля 2024 года в Венесуэле прошли очередные президентские выборы. Победу на них ожидаемо одержал действующий глава государства Николас Мадуро, а коллективный Запад и некоторые страны Латинской Америки результаты голосования так же ожидаемо не признали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии