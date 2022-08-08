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«Как думаете, под эту музыку поставлена программа?» Макар Игнатов показал отрывок из новой короткой

Российский фигурист Макар Игнатов опубликовал отрывок из своей новой короткой программы. «Как думаете, под эту музыку поставлена новая короткая программа или нет?» – написал спортсмен.

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