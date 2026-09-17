Невролог раскрыл истинные причины постоянной осенней сонливости

С наступлением осени многие сталкиваются с постоянной сонливостью. Врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья Алексей Маматов назвал основные причины такого состояния.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GD Петербурженка ран...
- ЕС Компания KGM не н...
- МП Компания KGM не н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым