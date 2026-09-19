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Судьба Анатолия Кириллова: почему звезда «Карнавальной ночи» ушёл из жизни в полном одиночестве

Судьба Анатолия Кириллова: почему звезда «Карнавальной ночи» ушёл из жизни в полном одиночестве

Каждый Новый год зрители смотрят «Карнавальную ночь» и с легкостью вспоминают открытую улыбку молодого артиста в клетчатой рубашке, исполнявшего песню вместе с Леночкой Крыловой.

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