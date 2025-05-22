Раненый при атаке ВСУ глава района из Курска рассказал, о чём попросил Путина

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, пострадавший в результате удара дрона украинских Вооружённых сил, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о выводе украинских войск от границы.
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