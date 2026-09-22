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Что посмотреть в кино в октябре: семейный фильм «Я приду» — 5 причин обратить на него внимание

Что посмотреть в кино в октябре: семейный фильм «Я приду» — 5 причин обратить на него внимание

8 октября в российский прокат выходит семейное приключение «Я приду» режиссера Булата Сабитова «Я приду»До встречи с массовым зрителем фильм прошел более 20 российских и международных кинофестивалей, собрал награды и несколько тысяч первых зрителей.

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