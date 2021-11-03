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Украину призвали готовиться к военному положению

Украину призвали готовиться к военному положению

В обстановке возможного энергетического коллапса из-за дефицита и дороговизны газа и угля Киев привычно разыгрывает антироссийскую карту, пытаясь отвлечь внимание жителей страны от насущных экономических проблем и переключить на «агрессию» России.

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