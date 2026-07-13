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Испания – Бельгия – самый крупный матч по обороту и второй по убыткам для букмекеров на ЧМ-2026

В PARI подвели итоги 1/4 финала ЧМ-2026. Больше всего ставок на матчи этой стадии в денежном выражении PARI приняла на встречу Испании и Бельгии (2:1).

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