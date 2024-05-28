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Сальдо рассказал о заваленных телами украинских военных подвалах в селе Крынки

Сальдо рассказал о заваленных телами украинских военных подвалах в селе Крынки

Губернатор Херсонской области сообщил о страшной находке русской армии.При зачистке населенного пункта Крынки ВС России обнаруживают многочисленные подвалы, полностью заваленные телами погибших украинских морских пехотинцев.

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