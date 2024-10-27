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Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа произошла на камчатской птицефабрике

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа произошла на камчатской птицефабрике

Специалисты зафиксировали вспышку птичьего гриппа на птицефабрике «Пионерское». Об инциденте сообщило агентство «Камчатка-информ» со ссылкой на министра сельского хозяйства Камчатского края Вячеслава Черныша.

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