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Малькова предрекла Макеевой «старость в полном одиночестве»

Малькова предрекла Макеевой «старость в полном одиночестве»

Брак Анастасии Макеевой с Романом Мальковым сопровождается постоянными скандалами. Фото: из открытых источников Светлана Малькова прокомментировала постоянные нападки на нее Анастасии Макеевой, вступившей в брак с бывшим мужем Мальковой Романом.

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