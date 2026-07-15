Российских гандболистов допустили к международным турнирам без ограничений

Такое же решение принято в отношении белорусских спортсменовМеждународная федерация гандбола (IHF) отменила запрет на участие российских и белорусских сборных, официальных лиц, судей и экспертов в своих мероприятиях, руководствуясь решениями исполкома МОК.
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