В ЛДПР предложили отменить пенсию для мигрантов и распределить между россиянами

Добрый Кот

Пенсия должна быть накопительныая:сколько накопил, сколько отложил, столько и получишь на пенсии и сами накопления должны быть застрахованны.. А так всю жизнь отсидел в тюрьме или приехал чучмек и тут на тебе пенсия сразу же. Несправедливо по отношению к тем кто 40 лет от работал в колхозе и получает копейки.