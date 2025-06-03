Отменить социальную пенсию по старости для мигрантов и перераспределить ее между пожилыми россиянами предложили в Госдуме.
В ЛДПР предложили отменить пенсию для мигрантов и распределить между россиянами
Комментарии
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Добрый Кот
Пенсия должна быть накопительныая:сколько накопил, сколько отложил, столько и получишь на пенсии и сами накопления должны быть застрахованны.. А так всю жизнь отсидел в тюрьме или приехал чучмек и тут на тебе пенсия сразу же. Несправедливо по отношению к тем кто 40 лет от работал в колхозе и получает копейки.
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1 д.
ВА
Владимир Акулов
Еще и пенсии платим тем , кто нас ненавидит...
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19 час.
александр перминов
Это полный писец.Работал в АУЛЕ пас ишаков или баранов а пенсию получает в России.Бред наверное
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10 час.
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