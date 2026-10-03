Сборная Испании одержала победу над Чехией в матче Лиги наций

Голы за сборную Испании забили Ламин Ямаль на 6-й минуте, Родри на 35-й и Микель Мерино на 89-й минуте.
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