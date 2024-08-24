Власти России сделали первое заявление о задержании Дурова

Политика как она есть

Видным деятелям информпространства небезопасно ездить в тоталитарные страны. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в социальной сети Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.