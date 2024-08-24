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Власти России сделали первое заявление о задержании Дурова

Власти России сделали первое заявление о задержании Дурова

Видным деятелям информпространства небезопасно ездить в тоталитарные страны. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в социальной сети Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

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