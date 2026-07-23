❗️Бастрыкин: Атака ВСУ на севастопольскую панораму — показательный пример посягательства на культурные символы «В июне ВСУ атаковали севастопольскую панораму, нарушив ряд международных документов.
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❗️Бастрыкин: Атака ВСУ на севастопольскую панораму — показательный пример посягательства на культурные символы «В июне ВСУ атаковали севастопольскую панораму, нарушив ряд международных документов.