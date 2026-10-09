ФСБ: За поджоги по заданию украинских спецслужб 39 человек получили сроки

Сроки до 26 лет получили 39 человек, выполнявших поджоги по заданию украинских спецслужб, сообщают РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
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