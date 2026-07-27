Один из крупнейших железнодорожных операторов России стал убыточным

По итогам первого полугодия чистый убыток по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) «Трансконтейнера» составил 4,197 миллиарда рублей при возросшей на 2,3 процента, до 86,6 миллиарда рублей, выручке.
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