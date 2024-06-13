Кевин Спейси сквозь слезы признался, что на грани банкротства и его дом выставили на аукцион

Актер понимает, что его карьера в Голливуде, скорее всего, закончена.Актер Кевин Спейси сквозь слезы признался, что оказался в тяжелом финансовом положении из-за судебных исков и вынужден продать свой дом.
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