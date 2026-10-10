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Газета.ру

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Женская сборная России по дзюдо показала лучший результат на ЧМ за 33 года

Женская сборная России по дзюдо показала лучший результат на ЧМ за 33 года

Женская сборная России по дзюдо установила исторический рекорд после завоевания трех бронзовых медалей на чемпионате мира в Баку.

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